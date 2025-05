Polícia fecha desmanche clandestino que tinha até isolamento acústico para não chamar atenção

A polícia encontrou um sofisticado desmanche de veículos em uma casa no Grajaú, na zona sul de São Paulo . O local tinha até isolamento acústico para esconder o barulho das atividades ilegais. Foram localizadas nove motocicletas, incluindo cinco roubadas. A descoberta ocorreu após a denúncia de um funcionário de monitoramento que rastreou uma moto furtada. Dois homens, que atuavam como mecânicos, foram presos no local. Em Sapopemba, outro desmanche foi encontrado, equipado com bloqueadores de sinal e câmeras de segurança para monitorar a atividade policial. Uma loja clandestina em Campos Elíseos também foi descoberta após o rastreamento de uma moto furtada, revelando uma operação em grande escala. Casos como esses mostram a crescente sofisticação dos criminosos em São Paulo.



