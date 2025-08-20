Polícia identifica suspeito de roubar repórter da RECORD

A Polícia Civil de São Paulo identificou os suspeitos do roubo à repórter Beatriz Casadei, da RECORD. O crime ocorreu em frente ao CDP de Pinheiros, enquanto ela e o jornalista Rafael Ferraz trabalhavam. Imagens ajudaram na identificação dos criminosos, que tinham um olheiro. A polícia visitou as residências dos indivíduos, mas eles permanecem foragidos. Um empréstimo suspeito na conta da vítima foi interrompido pelo banco antes da conclusão.



