Polícia indicia supostos atiradores e motorista de fuga no caso da morte de delator do PCC

Três policiais militares foram indiciados pela corregedoria da Polícia Militar de São Paulo por envolvimento na execução de Vinícius Gritzbach, delator do PCC, no aeroporto de Cumbica. Os suspeitos, o cabo Denis Martins e o soldado Ruan Silva Rodrigues, são apontados como atiradores, enquanto o tenente Fernando Genauro teria dirigido o carro de fuga. A defesa alega que eles são inocentes e não estavam no local do crime. Outros 14 policiais também estão detidos relacionados ao caso. A Polícia Civil e a Polícia Federal continuam as investigações.