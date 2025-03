Polícia investiga caminhão flagrado perto de onde Vitória foi vista pela última vez

A polícia investiga um caminhão que foi visto próximo ao campinho de futebol perto do cativeiro no caso do desaparecimento de Vitória. O veículo estava com os faróis altos ligados, o que levanta questões sobre sua presença na área no momento do sumiço. As autoridades consideram a possibilidade de coautoria no crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!