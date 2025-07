Polícia investiga disputa entre empresas como causa de ataques a ônibus em SP

Passa de 760 o número de ataques a ônibus fem São Paulo e na região metropolitana da capital paulista. Um veículo foi atingido por bolinhas de gude e uma criança ficou ferida com estilhaços. Em Itapecerica da Serra, adolescentes atearam fogo em um ônibus que prestava serviços sociais. A polícia investiga uma possível disputa entre empresas como causa dos ataques. O policiamento foi reforçado, e oito pessoas foram presas até o momento. Os ataques ocorreram simultaneamente em várias cidades da região metropolitana. A falta de segurança preocupa os usuários do transporte público, como expresso por Sônia: "Será que eu vou entrar no ônibus e receber uma pedrada?".



