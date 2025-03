Polícia investiga morte de menina que caiu de prédio na zona leste de São Paulo

A polícia de São Paulo investiga a morte de uma menina de 11 anos que caiu do oitavo andar de um prédio no Itaim Paulista. O porteiro, ao encontrá-la caída, reconheceu a criança e contatou desesperadamente sua família. No apartamento estavam a mãe, a tia e a irmã de 15 anos. A discussão entre mãe e filha por conta de mensagens no celular antecedeu a queda. A vítima foi levada à unidade de saúde, mas não resistiu. O caso é tratado como morte suspeita, e a polícia analisa câmeras de segurança para esclarecer o ocorrido. O nome da menina não foi divulgado, e a polícia não descarta nenhuma hipótese.



