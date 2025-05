Polícia investiga morte de professora de pilates em Ribeirão Preto (SP)

A professora de pilates Larissa Talle Leoncio Rodrigues foi encontrada morta em seu apartamento em Ribeirão Preto. Ela foi encontrada desfalecida no banheiro pelo marido, o médico Luís Antônio Garnica. Ele tentou reanimá-la até a chegada do SAMU, mas Larissa já estava sem vida.



O caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil apreendeu dispositivos eletrônicos do marido e da mãe dele para análise. A morte causou grande repercussão nas redes sociais, com muitos questionando as circunstâncias do ocorrido. O casal estava junto há 18 anos.



