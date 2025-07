Polícia Militar realiza reintegração de posse em Guaianases, zona leste de SP

A Polícia Militar chegou à comunidade de Guaianases para realizar uma reintegração de posse, nesta terça (15). Durante a operação, foram encontradas garrafas com gasolina e panos que poderiam ser usadas como coquetéis Molotov. A situação é monitorada por policiais do 28º Batalhão e da Força Tática, enquanto as lideranças dialogam com os residentes sobre o processo judicial em andamento.



