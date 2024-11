Polícia oferece R$ 50 mil por informações de olheiro dos executores do delator do PCC

A polícia de São Paulo oferece R$ 50 mil por informações que levem a Kauê do Amaral Coelho. Ele é considerado um olheiro no caso da morte de Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 8 de novembro. A Justiça já decretou a prisão temporária dele, com base em imagens da câmera do terminal. A investigação continua com buscas em endereços relacionados ao suspeito e apreensão de itens eletrônicos para análise.