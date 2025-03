Polícia pede prisão de mais dois suspeitos de envolvimento na morte de Vitória

A polícia solicitou à justiça a prisão de dois novos suspeitos de envolvimento na morte da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. As identidades dessas pessoas ainda não foram reveladas. O número de depoimentos coletados já passa de 20, com novas evidências de câmeras de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!