Polícia prende ladrões que roubavam celulares perto de bares e baladas em bairro boêmio de São Paulo

Assaltos no período noturno têm assustado moradores e frequentadores do bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Criminosos aproveitam a distração em frente a bares e casas noturnas para roubar celulares. A polícia, em operação no final de semana, prendeu Rian Pereira dos Santos e José Henrique da Silva Bezerra. Outros três, Renan Santos Reis, Marcos Vinícius dos Santos e Jefferson Souza Mota, estão foragidos. Informações podem ser enviadas à polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!