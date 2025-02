Polícia prende líder do PCC e investiga laudo médico que havia o tirado da cadeia

Felipe Batista Ribeiro, conhecido como Anjinho, um dos chefes do PCC, foi preso em um apartamento em São Paulo. Ele estava foragido há cinco anos após quebrar a tornozeleira eletrônica ao receber prisão domiciliar por um suposto tumor cerebral. A polícia investiga a autenticidade do laudo médico. Anjinho comandava o tráfico de drogas no norte do Brasil e enviava armas para o exterior. A mulher dele também foi detida por envolvimento com a facção. Celulares apreendidos no local serão analisados para desvendar detalhes do esquema criminoso.