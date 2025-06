Polícia prende soldador responsável por esconder droga nos cascos de navios no porto de Santos

Maxwell André da Silva, conhecido como "Max", foi preso no litoral paulista por envolvimento em tráfico internacional de drogas. Capturado em Praia Grande, ele usava documentos falsos e se escondia na casa de familiares. Especialista em soldagem, Max preparava containers para ocultar cocaína nos cascos dos navios. A logística incluía o transporte noturno por lanchas, visando escapar da fiscalização. Agora, ele aguarda julgamento enquanto autoridades seguem combatendo esse tipo de crime com operações conjuntas nos portos brasileiros.



