Polícia prende um suspeito e mata outro em caso de dono de construtora morto em São Paulo

O principal suspeito de matar o dono de uma construtora durante tentativa de assalto foi preso na última sexta-feira (6). Outro envolvido no crime resistir à abordagem e acabou morto após troca de tiros. O empresário Francisco Filippo havia instalado um sistema de segurança em casa, na região do Parque do Ibirapuera, devido à violência, mas foi rendido ao chegar à residência. Dois assaltantes ainda não foram identificados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!