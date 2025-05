Polícia procura bandidos que atiraram em guarda civil na zona leste de São Paulo

A polícia está à procura dos criminosos que atacaram a guarda civil Ingrid Alves Matos, guarda civil municipal de Poá, durante uma tentativa de roubo na zona leste de São Paulo . Ingrid acompanhava um caminhão de entregas quando foi baleada ao reagir ao assalto no Jardim Iguatemi. Ela usava um colete à prova de balas e conseguiu fornecer detalhes dos suspeitos a policiais. Após ser socorrida, passou por cirurgia em um hospital de Itaquera e não corre risco de morrer. Câmeras registraram a fuga dos suspeitos, que entraram em área de mata. O carro usado na fuga foi encontrado com marcas de tiros e impressões digitais que podem ajudar na identificação dos criminosos. O helicóptero Águia foi mobilizado para auxiliar nas buscas.



