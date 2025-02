Polícia suspeita que homem que matou delegado em SP fugiu para comunidade de Paraisópolis

O delegado Josenildo Belarmino foi assassinado em um suposto assalto na Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, na tarde de terça-feira (14). Ele caminhava quando um criminoso disfarçado de entregador anunciou o roubo. O ladrão atirou nas costas do delegado ao perceber que ele era policial. Josenildo foi atingido por quatro tiros e não resistiu aos ferimentos no hospital. Testemunhas relataram que um dos comparsas do atirador gritou para que ele atirasse ao descobrir que a vítima era policial. A polícia investiga o caso como latrocínio suspeita que o atirador e seus comparsas fugiram para a comunidade de Paraisópolis.