Polícia suspeita que mãe recebeu ajuda para ocultar corpo da filha de 15 dias em Alagoas

A polícia de Alagoas suspeita que a mãe que confessou ter matado a filha de 15 dias em Novo Lino (AL) recebeu ajuda para ocultar o cadáver da bebê em um armário do quintal de casa.



Eduarda foi presa depois de confessar a localização do corpo da pequema Ana Julia ao advogado da família e ao pai de Ana Beatriz. Inicialmente, ela alegou que a bebê havia se engasgado e não conseguiu reanimá-la, mas depois afirmou que a asfixiou devido ao choro constante da criança.



Durante o curso das investigações, Eduarda apresentou mais de cinco versões diferentes sobre o desaparecimento da filha. Uma delas afirmava que quatro criminosos em um carro preto haviam arrancado a criança de seus braços na BR-101, outra dizia que homens armados invadiram sua casa, cometeram abuso sexual e levaram a criança.



Essas versões foram descartadas pela polícia. Perícias realizadas anteriormente não localizaram o corpo, que foi descoberto na noite em que a casa estava trancada. A polícia também suspeita que Eduarda tenha recebido ajuda na ocultação do cadáver. Ela permanece detida e passará por audiência de custódia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!