Polícia usa bombas de gás para dispersar pancadões na zona leste de São Paulo

A Guarda Civil Metropolitana conduziu uma operação em São Mateus, na zona leste de São Paulo , para conter a realização de pancadões e fechar dois comércios clandestinos. Frequentadores reagiram com hostilidade e foram dispersos com bombas de gás. A operação também visou coibir a venda de bebidas alcoólicas para menores. Caminhões foram usados para apreender mesas e cadeiras de estabelecimentos irregulares. Equipamentos como caixas de som e uma máquina caça-níquel foram apreendidos.



