Polícia vê semelhanças entre execução de delator do PCC e outros crimes relacionados à facção

A polícia avança na investigação sobre a morte do empresário Vinicius Gritzbach, que aconteceu no último dia 8 de novembro, no terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). O crime tem semelhanças com outras execuções cometidas ou relacionadas à facção. As autoridades identificaram um dos atiradores e têm pistas sobre seis envolvidos na execução de Gritzbach.