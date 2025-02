Policiais dão socos e tapas em homem durante show em Pernambuco

Um homem foi agredido por policiais militares durante um show em Camocim de São Felix (PE), como mostram imagens que circulam na internet. No vídeo, o homem aparece inicialmente sem camisa e tenta dialogar com os policiais, que o cercam e o agridem com socos e tapas. Apesar de vestir a camisa durante a abordagem, as agressões continuam. A Polícia Militar declarou que não tolera abusos de autoridade e que um procedimento administrativo disciplinar será instaurado para investigar o caso.