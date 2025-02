Policiais desarticulam quadrilha e recuperam alianças roubadas em São Paulo

Policiais da recuperaram cinco alianças roubadas por uma quadrilha que atuava na Grande São Paulo. Os criminosos abordavam vítimas à luz do dia. Em um dos casos, uma mulher feriu o dedo tentando retirar a aliança. Durante uma perseguição que se estendeu por vários quilômetros, quatro suspeitos foram detidos. Entre eles, uma mulher que estava com os anéis. Os criminosos confessaram os roubos e foram identificados. A operação policial foi desencadeada após a denúncia de um assalto recente, em que os ladrões fugiram com um anel de ouro.



