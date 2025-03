Policiais disfarçados de Power Rangers prendem ladrões de celulares no Carnaval de São Paulo

Durante o carnaval no Jardim Paulista, Zona Sul de São Paulo , policiais criaram uma estratégia inusitada para combater furtos: se fantasiaram de Power Rangers. A fantasia permitiu que eles se infiltrassem entre os foliões sem serem percebidos. A operação resultou na prisão de um homem com 15 celulares e de outro indivíduo com sete aparelhos furtados. Além disso, um hotel onde o grupo estava hospedado revelou mais quatro celulares e cinco mil reais em espécie. As vítimas dos furtos, como Caio, que tentou recuperar seu aparelho, ficaram aliviadas com a recuperação dos objetos. A polícia destaca o sucesso dessa abordagem criativa na segurança pública.



