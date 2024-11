Policiais envolvidos na morte de estudante de medicina rejeitaram uso de armas não-letais

Os policiais envolvidos na morte do estudante de medicina Marco Aurélio Acosta, na madrugada de quarta-feira (20), em São Paulo, tinham à disposição armas não-letais na viatura em que estavam, mas preferiram usar armas de fogo na ocorrência. A informação é do comentarista de segurança do Balanço Geral Manhã, Diógenes Lucca. Os agentes alegam que Marco Aurélio tentou tirar a arma de um deles, o que não fica evidenciado nas imagens de câmeras de segurança.