Policiais invadem velório para prender irmão de jovem morto e causam confusão no interior de SP

Cinco policiais invadiram o velório de um jovem morto durante confronto com a própria polícia para prender o irmão da vítima, que estava no local, em Bauru (SP). A mãe dos dois tentou evitar a ação dos agentes e houve nova confusão. O rapaz foi detido, mas liberado após registro da ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública informou que instaurou um inquérito policial militar para investigar a conduta dos policiais envolvidos no incidente.