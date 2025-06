Policiais libertam mulher sequestrada na saída de shopping na Grande São Paulo

Uma mulher foi sequestrada por três homens ao sair de um shopping em Santo André. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul foram acionadas por uma testemunha que viu a abordagem e forneceu as características do veículo. Durante a perseguição, a vítima conseguiu sinalizar para uma viatura. Os criminosos foram cercados e, após negociação, se renderam e libertaram a mulher sem ferimentos. A arma usada pelos suspeitos era falsa. O trio foi preso e levado à delegacia.



