Policiais matam bandidos que planejavam fazer arrastões na rodovia dos Imigrantes

A Polícia Militar interveio em um plano de arrastões na rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, após receber denúncia anônima de criminosos armados com fuzis. Durante o confronto, três suspeitos foram baleados; dois morreram no local e o terceiro em uma unidade de saúde. As investigações prosseguem para identificar outros membros da quadrilha. Um motorista de aplicativo foi interrogado sob suspeita de envolvimento. A ação rápida da polícia evitou que turistas fossem vítimas dos crimes planejados para o feriado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!