Policiais são flagrados agredindo dono de bar na zona leste de São Paulo

Policiais floram flagrados agredindo o dono de um bar no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. As cenas de violência teriam acontecido após o homem ter presenciado a ação dos agentes na vizinhança. A Corregedoria da Polícia Militar irá investigar o caso. Até o momento, não houve retorno oficial da PM sobre os acontecimentos ou as circunstâncias que levaram às ações dos policiais envolvidos.