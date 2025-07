Policiais são presos após mortes de supostos integrantes de facção criminosa

18 policiais foram presos após se envolverem em uma troca de tiros que acabou com a morte de cinco homens que pertenceriam a uma facção criminosa em um posto de gasolina de Araguari (MG), na noite de segunda-feira (30). A Polícia Judiciária Militar iniciou uma investigação interna e vai analisar o armamento usado pelos policiais. Imagens de câmeras de segurança mostram a polícia se aproximando do veículo dos suspeitos durante o confronto. A Polícia Civil também apura a origem das armas dos criminosos e possíveis outros envolvidos. Parentes das vítimas questionaram a ação, alegando excesso de força.



