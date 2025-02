Policiais perceberam um assalto na Avenida Washington Luiz, perto do Aeroporto de Congonhas, e trocaram tiros com criminosos na manhã desta quarta-feira (29). Um dos suspeitos foi atingido e encaminhado ao hospital . A vítima do assalto é um eletricista que seguia para o trabalho. Os bandidos queriam a moto dele