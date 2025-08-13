Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Policial baleado em Paraisópolis reconhece suspeito e buscas continuam

A Polícia Civil segue com as investigações

Balanço Geral Manhã|Do R7

Após ser baleado no pescoço e passar quase uma semana internado, o Cabo Santana da Polícia Militar recebeu alta. Ele compareceu a uma delegacia na zona oeste de São Paulo e reconheceu Gabriel Vieira dos Santos, suspeito de ter roubado sua arma durante uma operação em Paraisópolis. Gabriel foi transferido para um presídio, enquanto seu comparsa, Cauã Alisson Alves dos Santos, permanece foragido. As buscas continuam, e a Polícia Civil segue com as investigações.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • policia
  • balanco-geral-manha
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.