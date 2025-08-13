Policial baleado em Paraisópolis reconhece suspeito e buscas continuam

Após ser baleado no pescoço e passar quase uma semana internado, o Cabo Santana da Polícia Militar recebeu alta. Ele compareceu a uma delegacia na zona oeste de São Paulo e reconheceu Gabriel Vieira dos Santos, suspeito de ter roubado sua arma durante uma operação em Paraisópolis. Gabriel foi transferido para um presídio, enquanto seu comparsa, Cauã Alisson Alves dos Santos, permanece foragido. As buscas continuam, e a Polícia Civil segue com as investigações.



