Policial de folga mata bandido e impede assalto na Grande São Paulo

Um policial militar matou um bandido e impediu um assalto no trânsito em São Bernardo do Campo (SP). Dois homens abordaram um motociclista. Uma mulher com uma criança no colo percebeu a ação e se afastou rapidamente. O policial interveio e trocou tiros com os criminosos. Um suspeito morreu, enquanto o outro fugiu a pé. Durante a troca de tiros, um carro preto no trânsito foi atingido, mas sem ninguém ficou ferido . O local foi isolado para perícia e o IML removeu o corpo do assaltante. A polícia civil ainda busca identificar o criminoso que fugiu.



