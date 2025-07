Policial de folga reage a assalto e mata suspeito em São Bernardo do Campo (SP)

Um policial militar de folga reagiu a um assalto em São Bernardo do Campo (SP) e baleou um dos criminosos, que morreu no hospital. O comparsa fugiu levando o celular do policial e está sendo procurado. O PM foi abordado por dois homens armados enquanto caminhava, e reagiu ao assalto. Imagens mostram um dos assaltantes sendo atingido durante a fuga. Moradores testemunharam o incidente e relataram pânico.



