Policial morre baleado após reagir a assalto na zona leste de São Paulo

O sargento da polícia militar, André Paulo Marconi, foi morto durante um assalto na Zona Leste de São Paulo . Ele tentava reagir a quatro homens armados quando foi baleado no rosto com sua própria arma. Marconi chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos suspeitos, David Washington, foi preso. A investigação trata o caso como latrocínio e verifica conexões com sequestros anteriores. O carro usado no crime havia sido roubado anteriormente e foi encontrado pela polícia após o assalto.



