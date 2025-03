Policial penal é baleado durante tentativa de assalto em rodovia de SP

Dois suspeitos foram detidos após um policial penal baleado durante uma tentativa de assalto na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 279, próximo ao acesso ao Rodoanel, em Embu das Artes (SP). O crime aconteceu por volta de 15h30 dedomingo (16).



De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens utilizando uma moto tentaram roubar a motocicleta do agente, que reagiu dando início a uma troca de tiros. O policial acabou ferido e um dos suspeitos também. O policial foi encaminhado ao Hospital das Clínicas e passou por cirurgia.



Pouco tempo depois os dois suspeitos foram localizados por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade. Um deles estava ferido na perna. A arma utilizada no crime foi localizada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!