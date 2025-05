Policial preso por matar namorada muda versão e diz que tiro foi acidental

Angélica Pereira, diarista de 37 anos, morreu após levar um tiro na cabeça em São Paulo . O namorado, policial militar Valdelicio Pereira, afirmou que o disparo foi acidental, apresentando duas versões contraditórias sobre o ocorrido. Inicialmente, disse que Angélica manuseou a arma, mas depois afirmou estar limpando-a quando o tiro foi disparado. A Secretaria de Segurança Pública contestou a primeira versão. Valdelicio foi preso em flagrante, e o caso segue em investigação. A família de Angélica, que busca respostas e justiça, aguarda os laudos periciais para determinar a natureza do incidente. A vítima deixou uma neta de cinco meses, com quem celebrava a vida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!