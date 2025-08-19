Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Porta de avião com Lauana Prado abre durante voo fretado

A cantora sertaneja relata susto em voo após apresentação em Vianópolis (GO)

Balanço Geral Manhã|Do R7

Lauana Prado passou por um susto durante o voo quando a porta do avião se abriu. Após um show em Vianópolis (GO), ela decolou de Anápolis. Cerca de 20 minutos depois, a porta do avião abriu, forçando um pouso de emergência no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Ninguém ficou ferido, mas a artista teve que adiar sua agenda.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Emergência
  • Goiânia
  • Show

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.