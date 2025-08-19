Porta de avião com Lauana Prado abre durante voo fretado
A cantora sertaneja relata susto em voo após apresentação em Vianópolis (GO)
Lauana Prado passou por um susto durante o voo quando a porta do avião se abriu. Após um show em Vianópolis (GO), ela decolou de Anápolis. Cerca de 20 minutos depois, a porta do avião abriu, forçando um pouso de emergência no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Ninguém ficou ferido, mas a artista teve que adiar sua agenda.
