Porta-voz dos bombeiros diz que dispositivo contra incêndio não funcionou em shopping no Brás

Porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Maycon Cristo afirmou que os sprinklers não funcionaram no momento do início das chamas. Sprinklers são dispositivos fixados ao teto das edificações que jogam água quando detectam o aquecimento do ambiente. Maycon Cristo afirmou ainda que esses equipamentos devem ser continuamente revisados e evitou dar um prazo para o término dos trabalhos na área afetada.