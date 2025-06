Porta-voz explica ação policial em reintegração de posse na zona norte de São Paulo

A Polícia Militar realiza uma reintegração de posse em uma área invadida em Pirituba, ma zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (24). Porta -voz da corporação, o capitão Alexandre Guedes Guedes destaca que a maioria das casas já está desocupada, mas alguns moradores permanecem, utilizando barricadas como forma de protesto. Ele esclarece que a operação é planejada e coordenada, com caminhões para remover as mobílias dos desocupados e auxílio social para os desalojados. Policiais e oficiais mantêm diálogos com os presentes para garantir uma desocupação pacífica.



