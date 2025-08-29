Porteiro acusa diz que está sendo ameaçado pela ex-mulher após fim do relacionamento

Um caso de ameaças de morte está sendo investigado pela polícia em Moema, na zona sul de São Paulo. Um porteiro afirma estar sendo perseguido e ameaçado por sua ex-mulher desde o fim do relacionamento de 30 anos. No último domingo (24), ele relatou à polícia mais uma tentativa de ataque por parte dela. Na terça-feira seguinte, a mulher foi presa com uma arma na bolsa, mas liberada no dia seguinte após audiência.

O homem contou que já sofreu diversas agressões da ex-companheira nos últimos dois meses. Entre os ataques estão um episódio onde ela jogou água quente nele e outro onde desferiu uma facada em sua perna. Além disso, ele teme por sua vida devido às constantes ameaças com arma de fogo.

A suspeita foi localizada nas imediações do local onde trabalha o porteiro e detida pela Polícia Militar. Durante a abordagem policial, ela alegou inicialmente que estava na região para fazer programas e que não sabia sobre a presença da arma na bolsa encontrada com ela.

Diante das circunstâncias apresentadas pelo caso, há questionamentos sobre medidas protetivas também serem aplicáveis ao homem neste contexto. O incidente destaca um problema sério presente em ambos os lados das relações interpessoais conflituosas.

