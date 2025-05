Praça de Ribeirão Preto (SP) vira palco de lutas clandestinas

Lutas clandestinas estão sendo organizadas em uma praça de Ribeirão Preto (SP), atraindo a atenção do público. A ideia surgiu em uma barbearia e o evento inclui tanto homens quanto mulheres. O organizador seleciona os competidores com base em idade e peso. As lutas, registradas em vídeos amplamente divulgados nas redes sociais, levantaram preocupações legais. Um advogado ressaltou irregularidades, como o uso indevido de espaço público e o risco de lesões corporais, especialmente com menores presentes. .



