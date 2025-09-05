Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Prefeito de São Paulo diz que vai recorrer da decisão que libera mototáxis na cidade

Ricardo Nunes destacou os riscos potenciais para segurança no trânsito

Balanço Geral Manhã

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que pretende recorrer da decisão judicial que autorizou o funcionamento dos mototáxis na cidade. Ele criticou a medida e destacou os riscos potenciais para a segurança no trânsito. Segundo o prefeito, mais de um milhão de motocicletas já circulam pela capital paulista e há preocupações com o aumento nos índices de acidentes.


Nunes afirmou que considera a autorização uma leitura equivocada por parte da justiça e classificou como irresponsável permitir esse tipo de transporte em uma metrópole como São Paulo. Dados apresentados pelo prefeito indicam que atualmente mais de 400 pessoas estão internadas devido a traumas causados por acidentes envolvendo motos.


A polêmica sobre os mototáxis não é nova; anteriormente houve tentativas semelhantes seguidas por proibições judiciais. O atual cenário reacende debates sobre segurança viária e regulamentação do serviço na cidade. Enquanto aguarda-se novos desdobramentos legais nos próximos dias, as opções para chamar um mototáxi via aplicativo permanecem indisponíveis para passageiros em São Paulo.




