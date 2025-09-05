Prefeito de São Paulo diz que vai recorrer da decisão que libera mototáxis na cidade

O prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes, anunciou que pretende recorrer da decisão judicial que autorizou o funcionamento dos mototáxis na cidade. Ele criticou a medida e destacou os riscos potenciais para a segurança no trânsito. Segundo o prefeito, mais de um milhão de motocicletas já circulam pela capital paulista e há preocupações com o aumento nos índices de acidentes.

Nunes afirmou que considera a autorização uma leitura equivocada por parte da justiça e classificou como irresponsável permitir esse tipo de transporte em uma metrópole como São Paulo. Dados apresentados pelo prefeito indicam que atualmente mais de 400 pessoas estão internadas devido a traumas causados por acidentes envolvendo motos.

A polêmica sobre os mototáxis não é nova; anteriormente houve tentativas semelhantes seguidas por proibições judiciais. O atual cenário reacende debates sobre segurança viária e regulamentação do serviço na cidade. Enquanto aguarda-se novos desdobramentos legais nos próximos dias, as opções para chamar um mototáxi via aplicativo permanecem indisponíveis para passageiros em São Paulo.

