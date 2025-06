Prefeitura de Mairinque (SP) reabre investigação sobre agressões em creche

Novas imagens revelam funcionárias de uma creche de Mairinque (SP) ignorando o choro e gritando com bebês. Uma mãe, que preferiu não se identificar, lamentou a situação e afirmou que seu filho também foi agredido. O caso, anteriormente arquivado, foi reaberto após reportagem do Balanço Geral Manhã . Durante a nova sindicância, as funcionárias serão afastadas. O processo poderá resultar na exoneração delas caso a sindicância conclua por suas responsabilidades. A prefeitura busca vídeos adicionais para auxiliar na investigação.



