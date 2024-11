Preso homem suspeito de matar a namorada após ver mensagens dela com o ex Vítima deixa dois filhos com idades de 9 e 11 anos

Balanço Geral Manhã|Do R7 14/10/2024 - 07h31 (Atualizado em 14/10/2024 - 07h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share