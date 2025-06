Preso pela terceira vez, Jô diz que não tem mais como pagar pensões alimentícias

Ex-jogador do Corinthians, Jô está preso em Guarulhos por não pagar pensão alimentícia para dois de seus nove filhos. Ele foi detido após chegar de Belo Horizonte e planeja vender um imóvel para quitar as dívidas. Com nove filhos no total, duas de suas ex-companheiras estão exigindo os valores atrasados. A defesa argumenta que ele está passando por dificuldades financeiras. Esta é a terceira vez que Jô é preso por .



