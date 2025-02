Preso que não voltou para cadeia após saidinha é identificado como assassino de delegado em SP

A Polícia Civil identificou o homem que matou o delegado Josenildo Belarmino na terça-feira (14), em São Paulo. O suspeito tem 25 anos e estava em saída temporária da prisão. Embora já conhecida, a identidade dele ainda não será revelada para não atrapalhar as investigações Ele foi visto disfarçado de entregador de aplicativo durante os disparos. O corpo da vítima chegou à Academia de Polícia Civil para uma cerimônia. A polícia investiga latrocínio devido ao roubo dos pertences da vítima. Três homens estariam envolvidos no crime. Josenildo, de 32 anos, estava na corporação desde maio do ano passado e estava preparando sua transferência para Pernambuco, seu estado-natal