Presos fingem passar mal, tentam fugir da cadeia e um deles morre baleado

Presos fingiram passar mal como parte de um plano de fuga em massa de uma delegacia de Nova Olinda do Norte (AM). Eles gritaram pedindo ajuda médica e, ao serem retirados da carceragem, atacaram uma investigadora para tomar a arma dela. Um policial, que estranhou a movimentação, reagiu e disparou contra dois dos envolvidos. Um preso morreu e o outro ficou ferido. Dois objetos cortantes foram apreendidos na ação. A situação foi contornada com reforço na segurança local.



