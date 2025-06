Previsão aponta que frio vai diminuir em São Paulo nos próximos dias

Após uma semana de frio intenso em São Paulo , a previsão é de temperaturas levemente mais altas. No domingo, a cidade registrou 18ºC, mas a sensação térmica era inferior. Na Avenida Paulista, agasalhos predominavam, exceto para a pequena Maria, que saboreava um sorvete. Em padarias da zona norte, pratos como caldinho verde e sopas estiveram em alta demanda. Para ajudar moradores de rua, a Prefeitura instalou tendas oferecendo alimentos e cobertores durante as noites frias.



