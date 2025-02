Professor consegue passar pistas sutis à família e é libertado de sequestro após 18 horas

Um professor da rede municipal de Itaquaquecetuba foi sequestrado em São Paulo enquanto ia para o trabalho. Durante as 18 horas em cativeiro, criminosos tentaram transferências via PIX, mas falharam. Uma compra de 16 reais em um restaurante próximo ajudou a Guarda Municipal a localizar o cativeiro. O professor enviou pistas sutis à família, que acionou as autoridades. Três envolvidos foram presos e outros seguem foragidos. O refém enfrentou ameaças constantes e dificuldades no cativeiro insalubre, mas agora está em segurança.