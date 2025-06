Um professor invadiu uma sala em Manacapuru (AM) e atacou o diretor da escola com uma faca após invadir . A vítima foi hospitalizada, mas já recebeu alta. O professor foi preso e responderá por tentativa de homicídio. A motivação do ataque ainda está sob investigação.** Manaus.



