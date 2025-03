Professor perde controle de patinete e morre atropelado por caminhão em Paranaguá (PR)

O professor Rogério Ferreira, de 43 anos, morreu após se desequilibrar em um patinete e ser atropelado por um caminhão em Paranaguá (PR). O motorista parou alguns metros à frente e uma equipe do Corpo de Bombeiros confirmou o óbito no local, próximo a um restaurante. Clientes que presenciaram a tragédia ficaram chocados. O acidente foi classificado como um caso fortuito, sem imprudência por parte do motorista. Momentos antes, uma criança havia cruzado o mesmo trajeto de bicicleta.



